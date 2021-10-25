Türkiye Gazetesi

Yozgat’te drone ile çekim yapan ekibin meraklı bir izleyicisi vardı. Havada süzülen dronenu fark eden meraklı kedi ekibin yanından bir saniye ayrılamadı. Sokak kedisi, dronenu havada dakikalarca takip etti. Kedinin drone merakını gören ekip, çekimi durdurarak meraklı kedi ile ilgilenmeye başladı.

MERAKLI KEDİ DRONENU KOKLADI

Dronenin indiğini gören meraklı kedi, bir süre droneyi koklayıp dokunduktan sonra dronenin yanından ayrıldı. Sevimli sokak kedisinin drone merakı renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

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