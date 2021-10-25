Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yuntdağı bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan babası Taşkın Ercan ile tarladan dönerken yolun kenarında bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden Elçin, yapının fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi. Kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceğini düşünerek inceleme yapılması üzerine yetkililer teslim edildi.

ÜZERİNDEKİ DİŞLER 25 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Dişe benzer yapıyı gören 10 yaşındaki Elçin Ercan, “Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi” dedi. Taşı bir süre yerinde incelediklerini söyleyen Taşkın Ercan, “Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise yaklaşık 16 santimetre civarında. Bulduğumuz fosili koruma altına aldık” şeklinde konuştu.

2 PARÇA DAHA FOSİL BULUNDU

Buldukları fosilin çevresini araştırdıklarını anlatan dayı Engin Karaağaç ise “Yeğenimin bulduğu fosil taşın yanında biri küçük, diğeri ise biraz daha büyük 2 parça daha fosil bulduk. Fosil taşların hepsini büyük bir dikkatle koruma altına alarak ilgili müdürlükleri gelip almaları konusunda telefonla aradık” dedi.

MİLYONLARCA YILLIK BİR KEŞİF OLABİLİR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceğini söyledi.

Paleontoloji Müzesi’nin temelleri atıldı! 7.5 milyon yıllık fosiller sergilenecek Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.