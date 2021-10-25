Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesinde, ismi öğrenilemeyen Rus vatandaşı bir kadın, dün sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti.

Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur’a Rusça mesaj yazdı.

RUSÇA MESAJI ÇEVİRİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yazılanı anlamayan Uğur, Google Translate'den çevirisini yaptığı mesajın ‘Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek’ olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Uğur, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Ramazan Uğur, Rus komşusunun mesajını çeviri aracından Türkçeye çevirince gerçek ortaya çıktı...

1 AY ÖNCE ANKARA'DAN GELMİŞTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, üzerinden Özgür Özlü (42) kimliği çıkan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Özlü’nün yaklaşık 1 ay önce Ankara’dan çalışmak için Antalya’ya gelip, bayan kuaföründe usta olarak çalıştığı ancak 1 haftadır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Özgür Özlü’nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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