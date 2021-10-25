Türkiye Gazetesi

Keban Baraj Gölü'nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı katıldı.

BÖLGEDE İLK DEFA GÖRDÜ

Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü’nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti.

Sibirya Mersin balığının çoğu türünün sadece yumurtlamak için tatlı suya geldiği, aslında tuzlu suda yaşadıkları biliniyor.

BALIĞIN YUMURTALARI SERVET DEĞERİNDE

Doç. Dr. Temize, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Bu havyarın kilosu 1 trilyon Dünyanın en pahalı yiyeceği olan Strottarga Bianco havyarı, Avusturyalı balık çiftliği sahibi Walter Gruell tarafından üretiliyor. Havyarın kilosu tam 1 trilyon lira.

Havalimanında kaçak 'havyar' ele geçirildi Antalya Havalimanı'nda 2 yolcunun valizinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 kilo 800 gram siyah havyar bulundu