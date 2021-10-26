Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler yine Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine aynı bölgede lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Yunanistan'ın ölüme ittiği 112 göçmeni Türk sahil Güvenliği kurtardı Çeşme ve Kuşadası açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 112 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.



Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.