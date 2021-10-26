Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Balveren beldesinde yaşayan Taybet (51) ve Feyzullah (53) Artuç çifti, 12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar verdi. 5 çocuklu çift, her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı. Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika’da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkânı buldu.

Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, Covid-19 salgını sürecinde de tedbir alarak bazı ülkelere gitti. 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye’den dünya turuna başladıklarını söyleyen Feyzullah Artuç “Genellikle temmuz-ağustos aylarında geziye çıkıyoruz. Beş çocuğumuzdan ikisi üniversitede okuyor. Yirmi yaşından küçük çocuğumuz yok. Bu yüzden seyahate çıkmamız sıkıntı olmuyor" dedi.

"HER YIL BİRKAÇ ÜLKEYİ GEZİYORUZ"

8-10 büyükbaş hayvanları olduğunu ve her yıl iki üç buzağı satarak gezi paralarını elde ettiklerini belirten Artuç, "Hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ ve peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Salgın sebebiyle vize sıkıntısından dolayı gezilerimiz kısmen kesintiye uğradı. Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün’e gidebildik. Sağlığımız elverirse gelecek sene Angola’ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"YEDİ KITADAN DÖRDÜNE GİTTİK"

Feyzullah Artuç, "Yedi kıtadan dördüne gittik. Tek hedefimiz farklı kültürleri tanımak. Farklı ülkeler ve kültürler görmek ufkumuzu açıyor. Dünyayı ve insanları tanımaya devam edeceğiz” diye konuşurken eşi Taybet Artuç da “Çoğu ülkeye yöresel kıyafetlerimizle giderek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz de oluyor” dedi.

Genç gezgin, Çekya'dan İstanbul'a yürüyecek Çekya'da 21 yaşındaki Nicolette Havlova, yürüyerek İstanbul'a ulaşmak üzere yola çıktı.