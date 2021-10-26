Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde gerçekleşen olayda psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metin B., hamile eşi O.B, ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. Metin B.’nin annesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye yönlendirilen Metin B. Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek eşi O.B. ve çocuklardan birini kurtardı.

POLİS EKİPLERİNE SİLAH ÇEKTİ

Diğer çocuğunu rehin tutmaya devam eden Metin B. kendisini etkisiz hale getirmek için evin arkasından girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kendisini öncesinden tanıyan polis ekiplerinin Metin B. ile iletişime geçmesiyle ikna olarak diğer çocuğunu da bıraktı. Metin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken psikolojik sorunları olan Metin B. ise polis merkezine götürüldü.

Denizli'de deprem oldu, Çal'da bir ev boşaltıldı Denizli'nin Honaz ilçesinde 21.00 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Çal ilçesi Karapınar Mahallesinde hasar oluşan bir ev tahliye edildi.