Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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