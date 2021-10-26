Türkiye Gazetesi

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 kişi tutuklandı İzmir merkezli 41 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 82 kişi tutuklandı.