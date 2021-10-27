Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kütüphanelerin eğitimin ve okulların “kalbi” olduğuna dikkati çekerek, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’nin tüm okullarda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağını belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi”nin Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Erdoğan, projenin “herkes için güzel bir müjde” olduğunu belirtti.

KÜTÜPHANELER YALNIZLIĞA MAHKUM EDİLDİ

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Kütüphane, 7’den 70’e herkes için temel bir ihtiyaçtır. Internetin her şeyi bildiği yanılgısı kütüphaneleri yalnızlığa mahkûm etti. Fakat kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. 81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılacak hem de hâlihazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da birer konuşma yaptığı programda, hediye takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Emine Erdoğan: Onların gülmesi boynumuzun borcudur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Merye’miz Platformu tarafından düzenlenen “Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir” konferansında Filistinli çocukların işgalci İsrail askerlerine karşı mücadelelerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Emine Erdoğan: Bugün dünyada yaşlılar giderek yalnızlaşıyor Emine Erdoğan, bugün dünyada gittikçe yalnızlaşan ve âdeta tecrit hâlinde yaşayan yaşlı bir nüfus olduğuna dikkati çekti. Erdoğan "Yaşlılık bizde tedavülden kalkmak değil, hürmet makamına oturmak demektir" dedi.