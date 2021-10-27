Türkiye Gazetesi

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet üzerinden işlenen suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşların kredi kartı bilgilerini, şifreleri ile sosyal medya hesaplarını ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan 8 adet internet sitesi tespit edildi. Vatandaşların cep telefonları, e-mail hesapları ve sosyal medya hesaplarına reklam linki göndermek suretiyle, HGS yükleneceği, kart aidatı iadesi, pandemi yardımı, kontur yüklemesi yapılacağı, Covid-19 aşı randevusu verileceğinden bahisle kurulan siteler erişime engellendi.

BAHİS SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği belirlenen 110 adet internet sitesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 57 adet internet sitesi belirlendi. İnternet siteleri ilgili birimlere bildirilerek erişime engellendi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÖVÜCÜ SİTELER KAPATILDI

Terör örgütlerini övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 2 adet internet sitesi tespit edildi. Adli makamlara başvuruda bulunularak, söz konusu internet sitelerinin erişime engellenmesi sağlandı.

UYUŞTURUCU MADDE ÖZENDİRİCİ SİTELER TESPİT EDİLDİ

İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu işlediği tespit edilen 16, Cumhurbaşkanına hakaret 2, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamadan 4 ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 25 sosyal medya hesabının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilip 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Canan Karatay’ı da dolandırmışlardı, Adana'da yakalandılar Muğla’nın Marmaris’te FETÖ tehdidiyle 9,5 kilogram altınını aldıkları yaşlı bir adam ile ünlü diyetisyen Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.