Bursa’daki fabrika yangını korkuttu. Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Vatandaşlar tekstil fabrikasının çatısında yükselen alevleri gördüğü gibi yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler merdivenli araçla alevlerin yükseldiği bacaya müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarla yangınında 90 ton pamuk yandı Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 ton pamuk yandı.
Rusya'da fabrika yangını: 17 ölü Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçi yanarak hayatını kaybetti.
Bursa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi ile ile yangın söndürüldü.
Bursa’daki fabrika yangını korkuttu. Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Vatandaşlar tekstil fabrikasının çatısında yükselen alevleri gördüğü gibi yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler merdivenli araçla alevlerin yükseldiği bacaya müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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