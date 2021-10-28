Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Osmaniye'ye şehit ateş düştü Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehadet şerbetini içti.

Evlat nöbetinde 783’üncü gün: “Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin” Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı aileler Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 783'üncü gününde devam ediyor.