Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi, taksi otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi canından oldu 3 kişi de yaralandı. Hacı Demir yönetimindeki 58 T 6253 plakalı taksi Suşehri-İmranlı kara yolu Cevizli köyü yakınlarında Recep Dutkun idaresindeki 34 GR 8425 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Yusuf Ayan, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.
Siverek’te feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan araçta bulunan 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti.
Sivas'ta taksi otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen kazada taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi, taksi otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi canından oldu 3 kişi de yaralandı. Hacı Demir yönetimindeki 58 T 6253 plakalı taksi Suşehri-İmranlı kara yolu Cevizli köyü yakınlarında Recep Dutkun idaresindeki 34 GR 8425 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile Yusuf Ayan, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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