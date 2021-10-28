Türkiye Gazetesi

Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Sokak üzerinde oturan yabancı uyruklu bir kadın ocakta yemeğini unutarak, bir şey almak dışarı çıktı.

OCAKTAKİ YEMEK BİR ANDA ALEV ALDI

Ocaktaki yemek bir anda alev alırken, evden çıkan duman bir anda apartmanı sardı

Dumanları gören komşular durumu hemen Bilecik Belediyesi itfaiye birimlerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi.

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Bursa’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi ile ile yangın söndürüldü.