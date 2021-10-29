Türkiye Gazetesi

Aşı karşıtlığı yine bir cana mal oldu. Bursa'da yaşayan 38 yaşındaki genç, sosyal medyada aşıya yönelik yürütülen kara propagandaya inanarak, aşı olmayı reddetti. Sonrasında koronavirüse yakalanan talihsiz genç, hastalıkla mücadele edemeyerek hayatını kaybetti. Talihsiz genç ölmeden önce, aşı yaptırmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlatıp toplumun bilinçlenmesi için çağrıda bulunmuştu.

VİRÜSÜ YENEMEDİ

Bursa’da serbest meslek mensubu 38 yaşındaki Seval Garip, sosyal medyada aşı karşıtı sözlere inanarak aşı olmadı. Hastanedeki PCR testinin ardından Garip, korona virüse yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı. Hastanede tedavisi devam eden Seval Garip’in durumu ağırlaşınca tekrar entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Garip, bu sabah koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Seval Garip’in cenazesi dün Hamitler Kent Mezarlığı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler'de toprağa verildi. Garip’in eşi ve yakınları göz yaşlarını tutamazken, arkadaşları ailesini teselli etmekte zorlandı.



AŞI YAPTIRMADIĞINA PİŞMAN OLDU

Seval Garip ile aynı iş yerinde çalışan ve kendinin de aşıya karşı olduğunu aktaran Fatih Koç, “Seval arkadaşım maalesef koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra normale döndü. Hatta röportaj vermişti. Hemen hemen her gün telefonla aradım sordum. En son 3-4 gün önce tekrar aradım ve yeniden entübe olduğunu öğrendim. Durumunun ağır olduğunu söylediler. İlk yoğun bakımdan çıktığında aşı olmadığına çok pişman olduğunu söyledi. Tekrar uyuttular ve maalesef kaybettik. Ben bugüne kadar aşıya karşı ikilemdeydim. Önce aşı olanları göreyim karar veririm diye düşünüyordum. Ancak bu akşam gidip aşımı vurulacağım. Daha önce de iş arkadaşımız 1 ay kadar tedavi görmesine rağmen antikoru yüksek olduğu için yaşama tutundu. Ama Seval’i maalesef kaybettik” ifadeleriyle aşı konusunda fikrinin değiştiğini aktardı.

Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor Malatya’da koronavirüse inanmadığı için aşı yaptırmayan Mehmet Adıyaman, hastalığa yakalandıktan sonra büyük pişmanlık yaşadı.

Koronaya yakalanan 7 aylık hamile kadın: Pişmanım, keşke aşı olsaydım Manisa'da bebeğine bir şey olur korkusuyla Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile kadın, doğuma yaklaşık 2,5 ay kala koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten kadın, "Pişmanım, keşke aşı olsaydım" dedi.