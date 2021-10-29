Türkiye Gazetesi

Elazığ-Bingöl karayolu 25. kilometresinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki transit, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle her ikisi de metrelerce uzağa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her ikisinin de öldüğünü belirledi. Her ikisinin de cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Akpınar’ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar’ın akrabası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta feci otobüs kazası: 25 yaralı Sivas’ın Kangal ilçesinde otobüs kazası meydana geldi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Dalaman'da feci kaza, çok sayıda yaralı var Muğla-Fethiye yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki araç bir anda önüne çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.