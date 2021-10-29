Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 1 kişi canından oldu 5 kişi de ağır yaralandı. Mücahit Çiçekli'nin kullandığı 63 PA 628 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, Celal Canpolat idaresindeki 63 YE 626 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş (20), Yusuf Şenateş (29) Ali Şenateş (23), İsrafil Şenateş (36) ve Murat Şenateş (43) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Şenateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma, kamyon sürücüsü Celal Canpolat'ı gözaltına aldı. Otomobildekilerin çalıştıkları inşaattan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
Elazığ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Elazığ-Bingöl yolunda karşıya geçmek isterken transit aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.
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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada 1 kişi canından oldu 5 kişi de ağır yaralandı. Mücahit Çiçekli'nin kullandığı 63 PA 628 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, Celal Canpolat idaresindeki 63 YE 626 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammet Emin Şenateş (20), Yusuf Şenateş (29) Ali Şenateş (23), İsrafil Şenateş (36) ve Murat Şenateş (43) yaralandı.
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