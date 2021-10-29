Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Akpınarbeleni köyünde meydana geldi. Abdullah Akdağ (81) yönetimindeki ATV motoru Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olan yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde Akdağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akdağ’ın cenazesi Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te feci kaza, 7 yaralı var Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprü korkuluklarına çarpıp taşlık alana devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üç aracın karıştığı feci kazada bir kişi öldü, sürücü tutuklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybederken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise tutuklandı.