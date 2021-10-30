Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında önemli sonuçlar elde edilmeye başlandı. Kazılarda bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar bulundu.

2 GENCE AİT 1500 YILLIK İSKELETLER

Kazı çalışmaları sırasında 350 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında ise tespit edilen mezarda 2 gence ait 1500 yıllık iskeletler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının sürdüğünü, merdivenli alanda geçen yıl başlattıkları çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Geçen yıl yaklaşık 220 metre uzunluğuna kadar kazısını yaptığımız merdiven bu yıl 350 metreye ulaştı. Kazılarda tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kafatasından biri mezarın doğu diğeri batı kısmına yerleştirilmiş. Mezar içerisinde herhangi bir buluntu yok, bu da o dönemde soyulduğunu göstermektedir. Bunlar yaklaşık olarak 1500 yıllık iskeletler."

Söz konusu iskeletlerde haç işaretleri bulundu.

HRİSTİYANLIK İÇEREN ÖĞELER BULUNDU

Müze görevlisi arkeolog Mehmet Turan da kazılarda yer yer platformların olduğu bölgelerde haç işaretinin bulunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Merdivenin kutsal ya da kamusal alana çıkabileceğini düşündüklerini dile getiren Turan, "Kazıda merdivenin ana kayaya oyularak yapıldığı, ana kayaların eksik olduğu yerlerde ise kesme blok taşlarının kullanılarak merdivenin tamamlandığını görüyoruz. Merdiven yapısı boyunca zaman zaman mezarlarla karşılaştık ve bugün bir mezar ortaya çıkardık. Bu mezarda iki bireye ait iskeletler tespit ettik." diye konuştu.

10 aylık kazı çalışması sonucu kale surları ortaya çıktı Muğla Valiliğinin destekleri ile 10 ay önce kazı çalışmalarına başlanan Akyaka Kalesi’nde sur duvarları tamamen gün yüzüne çıktı.

Arkeolojik kazılarla tarih aydınlanacak Bu yıl gerçekleştirilecek 605 arkeolojik kazı çalışmasının 565’ini Türk heyetler yapacak.