Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde saat 11 sıralarında 2 katlı kolonya imalathanesinin bodrum katında yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm işyerine yayılan yangında işyeri çalışanları binayı boşaltarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

“SOKAĞA KOMPLE BOŞALTTIK”

Yaşanan olayı anlatan görgü şahidi Emrah Genç, “İlk önce ön tarafta söndürmeye başladılar. Biz de sonradan garajdan araçlarımızı çektik. İtfaiye yanaştı. Kolonya fabrikası herhalde. Bir türlü söndüremediler. İtfaiye geldi. 1 buçuk saat oldu. 1 kere patladı. Ses duyuldu. Az önce üst kattan bir ses daha duyuldu. Araçlara zarar gelmesin diye çektik. Sokağı komple boşalttık” dedi.

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