Türkiye Gazetesi

Akdeniz iklimin etkisinde olan ve kar yağışının çok yoğun düşmediği Antalya'da yılın ilk karı gözüktü. 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı gözlemlendi. Yoğun bir şekilde yağan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi.

SABAH SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da mevsimin ilk karı düştü. Kemer İlçesi’nde kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesine düşen kar yağışı bölge halkında sevince neden oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti. Karın yerde tutmadığı görüldü. O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşlar, sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.

Aladağlar'a kar yağdı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar, yağan kar sonrası beyaza büründü.

3 kent kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı Kars, Ardahan ve Sivas’ta sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ise sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.