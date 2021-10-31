Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, koronavirüs pandemisinin ilk başladığı gün, sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına “tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır” yazılı kart taktı. Bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışarak vatandaşları tek tek uyaran Eroğlu, bir süre önce Covid-19’a yakalandı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Erdoğlu (65), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bir süre yoğun bakımda tedavi gören Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eroğlu’nun cenazesi, önceki gün Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Koca koronaya yakalanan hastayı paylaştı: "Aşınızı vurun, benim yaşadıklarımı yaşamayın" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Emine İçöz’ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. İçöz videoda 15-20 gündür çok zor nefes aldığını belirterek, "Aşınızı vurun" dedi.

Koronavirüs bir aileyi parçaladı: 7 günde 3 ölüm Zonguldak’da koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu 4 gün arayla, anne ise eşi ve oğlunun vefatından sonra hayatını kaybetti.