Türkiye Gazetesi

Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk A.’nın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti.

Takla attığı belirtilen midibüs, sürüklenerek yolun ortasında durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazada midibüste bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yolcular sürücünün uyuduğunu iddia ederken, sürücü Ufuk A. gözaltına alındı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi çok yönlü devam ediyor.

Adıyaman’da korkunç kaza! Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Adıyaman’da korkunç kaza. Otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, direğe çarparak durabildi. Otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var ​Bursa’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Araçtan fırlayan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.