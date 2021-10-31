Aydın’ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 1 TL madeni paranın ortasını çıkartan 18 yaşındaki genç paranın ortasına parmağını sıkıştırdı. Paranın geri kalan kısmını yüzük parmağına takan genç bir süre sonra parayı çıkaramayınca Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
PARAYI TESTERE İLE KESİLDİ
Sağlık personeli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri gencin parmağına sıkışan parayı mini motorlu testere yardımıyla kesti. Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı. İşlem sonrası hastaneden taburcu edilen genç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Aydın'da aynı adrese ikinci baskın: Gözaltılar var Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında aynı adrese 1 ay içerisinde ikinci baskın yapıldı. Düzenlenen baskında 9 kişi gözaltına alındı.