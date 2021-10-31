Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dodurga mahallesi Yediburunlar mevkisindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 25 Pakistan, 18 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle dağlık alandan deniz kıyısına getirilen göçmenler, sahil güvenlik botuna alındı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Merkel'den göçmen açıklaması: Türkiye desteklenmeli Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Yunan Sahil Güvenliği 31 göçmeni Türk karasularına itti Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dodurga mahallesi Yediburunlar mevkisindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 25 Pakistan, 18 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle dağlık alandan deniz kıyısına getirilen göçmenler, sahil güvenlik botuna alındı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
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