Türkiye Gazetesi

Konya’da narkotik polisler, Konya-Adana kara yolu üzerinden şehre uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler, önceki gece yolda uygulama noktası oluşturdu.

Polis, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü, gaza basıp görevli polis memuru Y.N’ye çarpıp kaçtı. Y.N. yaralanırken diğer polisler zanlının peşine düştü. Yaklaşık 60 kilometre süren kovalamaca kazayla sonladı. Dört kişiyi de yaralayan şüpheli, başka bir araca çarpınca daha fazla ilerleyemedi.

24 KİLO 600 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Cumhur A. ile eşi Nurcan A. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Cumhur A’nın Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu ortaya çıktı. Meslektaşlarına saldırmaya çalışan şahsın aracında 48 parça hâlinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine Cumhur A. ve eşi gözaltına alındı.

Cumhur A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Nurcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cumhur A’nın, 20 Mart 2019’da uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir aracı, meslektaşı ile uzun uğraşlar sonucu yakaladıktan sonra ödül aldığı öğrenildi. Zanlıya başarı belgesini ise dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın takdim ettiği belirtildi.

Polisten kaçıyorlardı, araçtan 24 kilo uyuşturucu çıktı Konya’da polis uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca sonucu yakalanırken, 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale Göğsünden bıçaklanarak can havliyle koşan genç, trafik polislerinden yardım istedi. Kadın trafik polisi, ilk önce gencin tişörtüyle yarasına tampon yaptı, daha sonra onu ekip aracı ile hastaneye götürdü.