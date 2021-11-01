Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara karayolunda seyir halindeki bir aracı içerisindeki şahıslardan şüphelenerek durdurmak istedi. İskilip Kavşağı'nda ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki şahıslar, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ÇIKTI
Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada stepne altına gizlenmiş bin 58 adet sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla, 2’si cumhuriyet savcısının ifadesini almasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 kilo uyuşturucu ile yakalanan 'ödüllü' polis tutuklandı Uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği kahramanlık sebebiyle ödül alan polis memurunun aracında 24 kilogram eroin ele geçirildi. Meslektaşlarına da saldıran polis memuru tutuklandı.
15 kilo uyuşturucu maddeyi elbise astarına sakladı: Aramada kıskıvrak yakalandı Jandarma ekipleri uyuşturucu maddeyi İstanbul’da piyasaya sürme hazırlığında olan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada kadın elbiselerinin astarına özel olarak zulalanmış vaziyette 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.