Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu, zincirleme kaza ile adeta kilitlendi. 6 aracın karıştığı kaza, bir aracın lastiğinin patlaması üzerine durması sebebiyle gerçekleşti. Söz konusu araca çarpmak istemeyen kamyon şoförü, manevra yapınca aracı devrildi. Devrilen kamyon sebbeiyle 5 araç daha art arda birbirine çarptı. Kaza sebebiyle 3 kişinin d eyaralandığı öğrenildi.

Kazaya, 1 tır, 3 kamyon, 1 otomobil ve 1 çekici aracı karıştı.

KAMYON KASASINDAKİ PLASTİK ATIKLAR YOLA SAVRULDU

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu 26. Viyadük üstü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan otomobil sürücüsü lastiğinin patlaması nedeniyle aracını yolun kenarına çekerek çekici çağırdı. O sırada plastik atık yüklü kamyon ile seyir halinde olan Abdullah Ediz sis nedeniyle otomobili geç fark edince otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi. Kamyon kasasındaki plastik atıklar yola saçıldı. Arkadan gelen 1 tır, 2 kamyon 1 otomobil ve 1 çekici sürücüsü de devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Abdullah Ediz araç sürücüsü Kemal Köse, araç sürücüsü Salih Yılmaz yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar aracılığıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

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