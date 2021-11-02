Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün gerçekleştirdiği operasyonda bir tır dolusu kaçak göçmen yakalandı.
TEL ÖRGÜLERİ AŞIP APRONA GİRDİLER
Yakalanan göçmenler, Şakirpaşa Polis Karakolu istikametine götürüldüğü sırada polisin elinden kaçan 10-15 mülteci, Uçak Mahallesi'nde tel örgüleri atlayıp Adana Havalimanı'na girerek aprona doğru koşmaya başladı.
Bu sırada iniş yapan özel bir uçağa doğru koşan grup, güvenlik güçlerinin geldiğini görünce ters istikamette kaçmaya başladı. Havalimanına girerek güvenliği tehlikeye atan kaçak göçmenler, gözaltına alındı.
Havalimanına dağılan göçmenlere polis anında müdahale etti.
UÇAK SEFERLERİ AKSADI
Yaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferlerine geçici olarak aksadı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, alana girenlerin uyruklarının araştırıldığı bildirildi.
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