Türkiye Gazetesi

D-100 karayolu Erenler ilçesi Küçükesence kavşağı Akyazı istikametinde kaza meydana geldi. Kavşakta bulunan trafik ışıklarında otomobil, otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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