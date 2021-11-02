Türkiye Gazetesi

Rize'de Tarım Müdürlüğü ile polis ekipleri balıkçı avına çıktı. Ekipler, Rize-Trabzon kara yolu İyidere ilçesinde küçük boyda 5 ton hamsi ve yaklaşık 3 ton 300 kilogram istavrit olmak üzere toplam 8 ton 300 kilogram balığa el koydu. Kurallara riayet etmeyenlere de ceza yazıldı.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Konuyla ilgili açıklama yapan İyidere Kaymakamlığı "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri stokları üzerindeki av baskının azaltılarak gelecek nesillerinde su ürünlerini tüketebilmesi amacıyla hazırlanan mevzuata uymak bütün balıkçılarımızın görevidir. Kanunda belirlenen asgari avlanma boylarına uyarak stoklarımızı koruyabilir her balığa en az bir kere üreme şansı vermiş oluruz. Bunun sağlanması için bütün ortak paydaşlarla avcılık sezonu boyunca denetimler devam edecektir. Her balığa en az bir kere üreme şansı verelim ve gelecekte de balık yiyelim. Daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım, almayalım” ifadelerini kullandı. Kaymakamlık, denetimlerin süreceğini söyledi.

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