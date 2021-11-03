Akşam saatlerinde Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
Tunus açıklarında 125 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında, 13’ü Tunuslu 112’si farklı Afrika ülkelerinden olmak üzere toplam 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.
Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.