Türkiye Gazetesi

Bir süredir yaşadığı ağrılara, çözüm olması için Denizli'de termal otele giden bir vatandaşın şifa arayışı, ölümle bitti. Sıcak şu havuzuna giren şahıs, sabaha karşı konakladığı otelin görevlileri tarafından hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesine bağlı kaplıcaları dünyaca ünlü Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ağlığına iyi gelmesi için termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül (45), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.

Gürkan Aygül’ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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