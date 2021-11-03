Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Analiz ve Sokak Suçları görevlilerince yapılan çalışmada M.K. ve C.M.'nin kargo ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçildi.

ÇÖP KOVASINA GİZLENMİŞ

Operasyon düzenleyen ekipler, kargo paketi içinde çöp kovasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 35 adet fişek de bulunurken, kargo paketinin göndericisi de yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN TL

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı Malatya'da kontrol noktasında durdurulan otobüste, peynir bidonlarına saklanmış halde bulunan uyuşturucu maddesi hayrete düşürdü.

Uyuşturucu sattığı tespit edildi, tutuklandı Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.