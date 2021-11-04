Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da uzman çavuş H.N, 42 kilo 100 gram esrar ile jandarmaya yakalanmıştı. Diyarbakır'da görevli olan H.N, esrarı 200 bin TL karşılığında Hasan A'ya satacağını, üç silah arkadaşının da kendisiyle birlikte olduğunu itiraf etmişti. Bunun üzerine dört şüpheli de gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

BİR OPERASYON DAHA

Bu olay sonrası Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde de dün başka bir uzman çavuş uyuşturucuyla yakalandı. Şanlıurfa'da görevli olan şüphelinin aracında 13,3 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuş 42 kilo esrarla yakalandı Şanlıurfa’da bir uzman çavuş, 200 bin liraya sattığı 42 kilo esrarı teslim etmeye giderken jandarma tarafından yakalandı.

Piknik tüpünün içinden eroin çıktı Gaziantep'te Narkotik polisleri tarafından durdurulan tırdaki piknik tüpünün içinden 8 kilo eroin çıktı.

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.