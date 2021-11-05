Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiple tarafından il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı huzur ve güven uygulaması İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak dün “Türkiye Güven Huzur ve Vale” uygulaması yapıldı.

Balıkesir’de “huzur operasyonu”: 211 kişi gözaltına alındı Balıkesir’de emniyet güçleri tarafından son bir haftada uyuşturucu ve asayiş uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 211 şahıstan 36’sı adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.