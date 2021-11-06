Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları defne yaprakları ile ailelerine ekonomik katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri tarafından Musa Dağı'ndan toplanan, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan defne yaprakları, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalanarak dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Defne ağacından yaprakları toplayan Cengiz Keser, "Biz defne ağaçlarının diplerini veya etraflarını toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Defne ağacının hem meyvesinden hem de yaprağından yağını elde edebiliyoruz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Geçmişte bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bizden sonra çocuklarımız yapacak" dedi.

"KÖYLÜNÜN GEÇİM KAYNAĞI"

Toptancı Ahmet Yüksel ise, "Şu anda defne yaprağının kilosu 1500 TL. Yaprak veya dal fark etmiyor. Önceden 1000 TL idi, bu yıl fiyatı arttı. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne ağacının yaprakları Almanya, İsveç, Hollanda ve Amerika’ya ihraç ediliyor" dedi.

Yüksel, defne yaprağından birçok ürün elde edildiğini belirterek, bunların başında ilaç ve kozmetik ürünler geldiğini kaydetti. Yüksel, "Biz bunları buradan aldıktan sonra fabrikaya gönderiyoruz. Orada işlemlerden geçtikten sonra tekrardan yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

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