Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Şubat ayında bir süredir sorun yaşadığı ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi ve kızı ile yaşadığı evden ayrılan Murat Ü. ortak yaşadıkları aile evinden ayrılmasının ardından elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini iptal ettirdi. Bu durumun üzerine eşi N.Ü ve kızı C.Ü. Murat Ü.’den şikayetçi oldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Ü.’nün, eşi ile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle ortak aile konutlarının elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdiği açıklanmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Murat Ü. olaya ilişkin savunmasında müştekinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyleyerek “Bu tarihten sonra ortak yaşadığımız konutu terk ettim. Evde olan eşyalarımı dahi almadım. Başka eve taşınıp faturaları kendi üzerime aldım. Nakil yapmak zorunda olduğum için abonelikler iptal oldu. Hala telefon ve internet faturalarını ödüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

AİLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

İddianamede Murat Ü. hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. Dosyanın Uzlaşma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da hakim tarafından duruşmada okundu.

3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ü.’nün ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan önce 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 1 ay 26 gün hapsine hükmetti. Kararda hükmün açıklanmasını geri bırakılırken, Murat Ü. 5 yıl süre ile denetime tabi tutulacak.

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