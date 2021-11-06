Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesinde 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar yaklaşık metrelerce kuyruk oluşturdu. Zaman zaman kavgalar yaşanırken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

ÇOCUKLAR KAYBOLDU, BAYGINLIK GEÇİRENLER OLDU

Açılışta ortaya çıkan görüntüler ise "pes" dedirtti. Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. 74 yaşındaki bir adam da fenalık geçirdi.

Mağaza görevlileri kayıp çocuğu '1 adet kız çocuğu bulunmuştur' diyerek anons edip, ailesine ulaştırdı.

MAĞAZA AÇILIŞI İPTAL EDİLDİ, POLİS BARİKAT KURDU

Açılış sırasında bir grup vatandaş, sıraya giren müşterilere tepki gösterdi. Salgını hiçe sayan alışveriş meraklıları ise tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS BARİKAT KURARAK GİRİŞİ KAPATTI

Ekipler mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşlara polis ekiplere müdahale etti. Ekipler, mağaza önünde barikat kurarak içeriye girişleri engelledi.

Öte yandan yaşanan izdiham ve metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi. Mağazada tüm züccaciye ürünlerinin maliyetine satıldığı bu sebeple izdiham olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şehirde benzer oluşumlara korona virüs tedbirleri kapsamında kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladılar.

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