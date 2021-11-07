Ankara Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı bilgisi aldı. Bunun üzerine Gölbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmındaki bavullara tepki gösterdi. Yapılan incelemede, üç ayrı bavul içerisinde 30,6 kilogram marihuana ile 5,4 kilogram toz esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı, gözaltılar var Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo paketinin içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı Malatya'da kontrol noktasında durdurulan otobüste, peynir bidonlarına saklanmış halde bulunan uyuşturucu maddesi hayrete düşürdü.
Yolcu otobüsünden üç bavul uyuşturucu çıktı
Ankara'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üç bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı bilgisi aldı. Bunun üzerine Gölbaşı ilçesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmındaki bavullara tepki gösterdi. Yapılan incelemede, üç ayrı bavul içerisinde 30,6 kilogram marihuana ile 5,4 kilogram toz esrar ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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