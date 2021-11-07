Türkiye Gazetesi

İş için geldiği Çorum'dan memleketi Yozgat'a dönmek üzere yola çıkan şahıs, bir anda yolun ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOBÜSE BİNMEK ÜZERE ATTIĞI ADIM ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Olay, Osmancık Caddesi üzerindeki köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı işlerini görmek için öğle saatlerinde Çorum’a gelen Yozgat'ın Yerköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Abbasoğlu (54), işlerini bitirdikten sonra memleketine dönmek için Osmancık Köprüsü’nün altında otobüs beklemeye başladı. Bir süre sonra beklediği otobüs gelen Abbasoğlu, araca binmek için yürümeye başladığı esnada aniden fenalaşarak asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisi ile başından yaralanan Abbasoğlu’nu gören vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Abbasoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Abbasoğlu’nun cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, Yozgat'a götürülmek üzere yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

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