Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma yoluyla veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.

"GECE KAZANIN ALTINI YAKIP KAYNAMAYA BIRAKIYORUZ"

Samandağ'ın Kapısuyu Mahallesi'nde defne yağı çıkaran Ahmet Balcı, "Defne yağı yaparken ilk önce defne tanesini koyuyoruz, sonra ölçülü şekilde suyunu koyuyoruz ve gece kazanın altını yakıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Sabah olunca kazanın içindeki meyveleri ezip yağını alıyoruz" dedi.

LİTRESİ 100 İLA 120 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ise defne yaprağının çalısından ve tohumundan faydalanıldığını belirterek, "Defnenin yağı tıbbi aromatik bitki olarak kullanılmakta ve defne yağı ile zeytinyağının birleşimiyle defne sabunu üretilmektedir. Avrupa defne yağını çok iyi şekilde işleyip kullanıyor, tabi biz üretiyoruz oraya gönderiyoruz ama onlar bundan daha fazla faydalanıyor. Ekonomik olarak da iyi kullanıyorlar defne yağını. Biz de Hatay olarak bu yağdan, bu yapraklardan ekonomik olarak iyi faydalanmalıyız. Defne yağının litresinin bu yıl 100 ila 120 lira arasında satılması bekleniyor. Tabi arz talep meselesi bu sene defne tohumunun üretiminde bir düşüş var dolayısıyla fiyatlara yansıması çok yüksek" diye konuştu.

‘Defne’ yaprağından 2 milyar TL gelecek Hazırladığı eylem planlarıyla tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmayı sürdüren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), defne konusunda önemli bir adım attı.

Safranbolu’dan sonra Bursa’da denenen safran üretimi yüzleri güldürdü Günümüzde Safranbolu’da üretilen ve ilk defa Bursa’da da üretimine başlanan safranın ilk hasadı bugün toplanmaya başlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 6 çiftçi ile üretimine başlanan safranın ilk hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü.