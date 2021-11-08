Türkiye Gazetesi

Hassa ilçesinde görevli polis memuru Davut Kaplan'a (51) uygulama noktasında görev yaptığı sırada bir araç çarptı.

Yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Erkan ile Şehit Tortumlu sınıf arkadaşı çıktı İki gün önce Kuzey Irak Üs Bölgesi'nde silah kazası sonrası şehit düşen ve memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın, iki hafta önce Tunceli’nin Ovacık ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Kuzey Irak’ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.