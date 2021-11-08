Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



İzmir’de fırtına beton blokları yerinden söktü İzmir'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar da, sahil bandında bulunan yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden söktü.



Aydın'ı fırtına vurdu: 7 kişi yaralandı Aydın’da etkili olan yağmur ve fırtına sebebiyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasarlar meydana geldi. Konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından yayınlanan rapora göre, Nazilli’de 15 ev ve işyerinde hasar oluştu, 7 kişi de yaralandı. Didim’de ise şans eseri yaralanan olmazken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.