Konya'da peynirden zehirlendiği öğrenilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 komşu aileden 9 kişi, yedikleri peynirin ardından rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
PİKNİKTE YEDİKLERİ PEYNİRDEN SONRA FENALAŞTILAR
Acil serviste tedavi altına alınan ailelerin piknikte bir araya gelerek taze peyniri pişirdikten bir müddet sonra rahatsızlandıkları anlaşıldı. Müdahale edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Düğün hastanede bitti: Yemekten 45 kişi zehirlendi Zonguldak'ta yapılan bir düğünde verilen yemek, 45 kişiyi hastanelik etti. Vatandaşların düğün yemeğinden zehirlendiği öğrenildi.
Mevlit pilavı yediler, zehirlendiler Tekirdağ'da 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hepsinin mevlitte dağıtılan pilavdan yediği ortaya çıktı.