Türkiye Gazetesi

Van'ın Muradiye ilçesinde silahla oyun kötü bitti. Küçük çocuk, kazara eniştesini vurdu.

Olay, ilçeye bağlı Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Y.A, evde bulduğu av tüfeğiyle oynamaya başladı. Çocuk kazara tetiğe basınca tüfek ateş aldı. Saçmalar, eve misafirliğe gelen enişesine A.S'ye (35) isabet etti. Evdekiler tarafından hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların çabasınra rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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