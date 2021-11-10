Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu, iki ayrı hırsızlık suçundan şüpheli olarak aranan bir şahsın evinde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaşıldı. Önceden belirlenen adreste Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

165 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından adreste yapılan aramalarda, Helenistik, İslami, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 adet sikke, 32 adet obje, 4 adet ok ucu, 4 adet taş mühür, 18 adet yüzük, 7 adet heykel parçası ile 1 adet kabartma figürlü mermer parçası olmak üzere toplam 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen tarihi eserler, Bergama Müze Müdürlüğünce olay yerinde incelendi. Eserlerin tamamının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlendi. Olayla ilgili şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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