Türkiye Gazetesi

İstanbul'da göçmenler arasında fidye için adam kaçırma giderek artıyor. Afganistan, Pakistan, Fas gibi yabancı uyruklu göçmenlerden oluşan fidyeci çeteler yine yurt dışına gitme hayali kuran Filistinli, Afrikalı ve uzak doğulu göçmenleri kandırarak işkence ve ölüm tehdidiyle canları için fidye vermeye zorluyor.

2021'DE KAÇIRILMALAR ARTTI

Göçmen sayısının artması ile İstanbul'da fidye için adam kaçıran çeteler de giderek artıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Esenyurt'ta fidye için kaçırılan 13 Pakistanlı emniyet güçlerinin operasyonu ile kurtarılmıştı. Temmuz ayında ise Pendik'te Pakistan uyruklu 4 kişi, Afgan uyruklu 4 şahsı fidye için kaçırıp öldürdükten sonra kaldıkları gecekondunun bahçesine gömmüşlerdi.

Göçmen çetelerinin son kurbanları ise Arnavutköy'de yaşayan Filistinli oldu. Taksim’de gezen 4 Filistin uyruklu genç yine Arnavutköy'de yaşayan 4 Afgan ile tanıştı.

10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Afganistan uyruklu grup, Filistin uyruklu Omar Al Hasan, Hüseyin El Bedevi, Halit Hasan ve Macit Hasan'ı Almanya’ya götürme vaadi ile kandırıp Arnavutköy’de bulunan evlerine getirdi. Eve gelir gelmez elleri ve ayakları bağlanan Filistinli şahısların ailelerini görüntülü arayarak 10 bin dolar fidye talep eden Afgan çete paranın ödenmesi için süre verdi.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Verilen sürenin son gününde para ödenmeyince, 4 Filistinli rehin tutuldukları evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlayan ve vücudunda kırıkların oluştuğu 2 Filistinli acı içinde yığılıp kalırken diğer 2 Filistinli ise yara almadan olay yerinden koşarak kaçtı. Yere yığılan şahısların yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AFGAN ÇETE ÜYELERİ KAYIPLARA KARIŞTI

Sağlık ekiplerini ve yerde yığılayatan Filistinlileri gören Afganistan uyruklu çete üyeleri ise binanın arka kapısından çıkarak kayıplara karıştı.

SİLAH ZORUYLA 2 GÜN BOYUNCA REHİN KALDILAR

Yaşananları anbean gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Sibgetullah Turnagül, “Ben sabah geldim dükkanımı açtım, dışarıdan bir ses geldi. Baktım iki kişi yerde. Bacakları ve ayakları kırılmış, ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Dillerinden pek anlamıyordum bana silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar” şeklinde konuştu.

"BİZ YARALILAR İLE ULAŞIRKEN KAÇMIŞLAR"

Dairenin mal sahibi Nevruz Tazegül ise, “Kiracılar benim evimde 2 senedir oturuyordu ve bir sıkıntı olmadı, ben bir şeyden şüphelenmedim her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış 4 kişilermiş. Biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar” dedi.

Fidye ödeyen olmadı, feci şekilde öldürüp gömdüler Pendik'te bir grup zanlı fidye için kaçırdıkları şahsı kurtarmak adına para veren biri olmayınca, öldürüp bahçeye gömdüler.

Fatih'te işkenceli fidye dehşeti Fatih’te Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence ederek ailesinden para almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı. Eve yapılan operasyonda bir kişinin daha alıkoyulduğu öğrenildi.