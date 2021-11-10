Türkiye Gazetesi

Eski bir iplik fabrikasının bahçesinde geçtiğimiz hafta kazı yapan işçiler, yaklaşık 1 metre boyunda, yırtıcı dişlere sahip, formu bozulmamış bir hayvan iskeleti buldu.

İskeletin bazı dokularının da bozulmadığını gözlemleyen işçiler, durumu Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki (BİYOMER) akademisyenlere bildirdi.

azının yapıldığı alana gelen akademisyenler, henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen iskeleti buradan alarak inceleme yapmak üzere üniversiteye götürdü.

BİYOMER'de görevli Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, incelemeyi yaptıktan sonra hayvanın tür tespitini yapmaya çalışacaklarını anlatarak, "Ondan sonra da gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Akabinde de bu iskeletin müze materyali olarak alınmasını sağlayacağız" dedi.

"İLGİNÇ BİR TÜR OLABİLİR"

İskeletin şeklinin dikkatlerini çektiğini ve bu yüzden durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Kazı yapılan alanın işletme yetkilisi Yusuf Kıtay ise, "Özellikle arka bacaklarının uzun olması dikkatimizi çekti. Ayaklarının toynak değil de tırnak olması ve sivri dişleri olmasından dolayı 'ilginç bir tür olabilir' diye yetkililere bilgi verdik. Kontroller yapılacak, biz de merak ediyoruz. Umarım ilginç bir şey çıkar ve bilim için faydalı olur" dedi.

Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Tayland’da yüzde 80’inden fazlasının kurtarıldığı yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen balina iskeleti bulundu.

67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı New York'ta, 67 milyon yıllık Stan" adlı T-rex (Tryannosaurus) iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı.

9 bin yıllık alanda yapılan kazıda bir insan iskeleti bulundu Milletvekili Selim Yağcı, kazı çalışmaları devam eden ve içinde 9 bin yıllık bulgular bulunan Bahçelievler Yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, "İlk insanlara ilişkin belirgin bulgular, yatış şekli ile ilgili fotoğraflarda mevcut. Ama gerekli incelemeler yapılıp izinler alındıktan sonra bunu literatüre ve kamuoyuna paylaşacak" dedi.