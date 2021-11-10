Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin’nin Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

ÇOK SAYIDA SERA ZARAR GÖRDÜ

Yangın sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi’ne kadar yayıldı. Yangın bölgede bulunan yerleşim yerlerine yaklaştı bir çok muz ve sebze seralarına zarar verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere ve ahırlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak Antalya'da orman yangını felaketinde zarar gören 60 bin hektarlık yeşil alanda, ilk fidan yarın toprakla buluşacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.